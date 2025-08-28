Dieb stürzt bei Flucht und verletzt sich schwer

Die 43-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit ihrer Mutter am Columbusplatz unterwegs, als der Mann plötzlich zuschnappte. Als sie ihn darauf ansprach, soll er ihr ins Gesicht geschlagen und die Flucht ergriffen haben. Wenig später entdeckten Passanten einen blutverschmierten Mann, wenige Meter entfernt am Boden liegend.