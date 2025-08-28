Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zigaretten gestohlen

Dieb stürzt bei Flucht und verletzt sich schwer

Wien
28.08.2025 13:12
Der Mann soll das Zigarettenetui, welches die 43-Jährige vor sich liegen hatte, an sich genommen ...
Der Mann soll das Zigarettenetui, welches die 43-Jährige vor sich liegen hatte, an sich genommen haben.(Bild: Manuel Schwaiger)

Ein 34-Jähriger hatte am Mittwoch in Wien-Favoriten einer Frau ein Zigarettenetui gestohlen – bei der Flucht verletzte sich der mutmaßliche Dieb jedoch schwer.

0 Kommentare

Die 43-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit ihrer Mutter am Columbusplatz unterwegs, als der Mann plötzlich zuschnappte. Als sie ihn darauf ansprach, soll er ihr ins Gesicht geschlagen und die Flucht ergriffen haben. Wenig später entdeckten Passanten einen blutverschmierten Mann, wenige Meter entfernt am Boden liegend.

Vom Fahrrad gestürzt
Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Tatverdächtigen selbst: Der 34-Jährige war offenbar mit seinem Fahrrad gestürzt, während er auf der Flucht war. In seiner Hosentasche fand die Polizei das gestohlene Etui.

Lesen Sie auch:
In Lager verprügelt
Familiendrama: Vater entführt Freund der Tochter
28.08.2025

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und dort festgenommen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine Rettungsversorgung ab.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
18° / 32°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
18° / 33°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
17° / 32°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
17° / 32°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
16° / 33°
Symbol heiter

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
175.500 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.551 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
88.647 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1903 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1869 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1853 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Wien
Jetzt Tickets sichern!
„Cagliostro“ bringt Johann Strauss ins Zirkuszelt
Zigaretten gestohlen
Dieb stürzt bei Flucht und verletzt sich schwer
In Lager verprügelt
Familiendrama: Vater entführt Freund der Tochter
Verweigert Aussage
Wasserleiche in Wien: Verdächtiger in U-Haft
In in Wien
Das ist im September los: WM, Wiesn & Weinwandern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf