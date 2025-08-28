Dieb stürzt bei Flucht und verletzt sich schwer

Ein 34-Jähriger hatte am Mittwoch in Wien-Favoriten einer Frau ein Zigarettenetui gestohlen – bei der Flucht verletzte sich der mutmaßliche Dieb jedoch schwer.
Die 43-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit ihrer Mutter am Columbusplatz unterwegs, als der Mann plötzlich zuschnappte. Als sie ihn darauf ansprach, soll er ihr ins Gesicht geschlagen und die Flucht ergriffen haben. Wenig später entdeckten Passanten einen blutverschmierten Mann, wenige Meter entfernt am Boden liegend.
Vom Fahrrad gestürzt
Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Tatverdächtigen selbst: Der 34-Jährige war offenbar mit seinem Fahrrad gestürzt, während er auf der Flucht war. In seiner Hosentasche fand die Polizei das gestohlene Etui.
Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und dort festgenommen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine Rettungsversorgung ab.
