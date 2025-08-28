Gewessler: „Regierung übt sich im Schönreden“

Regierung bei Gesetz „auf dem Holzweg“

Scharf ins Gericht ging Gewessler wieder einmal mit dem bekannt gewordenen Gesetzesentwurf eines neuen Klimagesetzes, den sie als „klimapolitische Bankrotterklärung“ bezeichnet. Ankündigung auf Ankündigung der Regierung folge auch bei der Inflation, kritisierte sie. Dass die Regierung tatenlos zusehe, während wirksame Maßnahmen der letzten Regierungsperiode auslaufen, befeuere die Situation weiter. Und beim „wahren Preistreiber Energie“ befinde sich die Regierung mit dem Strommarktgesetz „auf dem Holzweg“.