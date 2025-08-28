Ex-Signa-Berater will von Benko 115 Millionen Euro

Berninghaus sagte, dass er noch keine Strafanzeige eingereicht habe. Ob er das noch tue, dazu wollte er sich nicht äußern. „Die Priorität liegt nach dieser schlimmen Erfahrung darauf, die Familie weiter zu schützen, meine Frau wurde eh schon bedroht“, sagte er weiter. Eines Tages habe eine Drohpostkarte im Briefkasten gelegen.