Beeindruckend: Alcaraz gibt nur vier Games ab!

Djokovic wird sich ordentlich steigern müssen

Djokovic, der im Alter von 38 Jahren immer noch auf seinen 25. (Rekord-)Majortitel hofft, wird sich gewaltig steigern müssen, um diese Chance zu erhalten. „Ich war nicht so glücklich über mein Tennis“, sagte Djokovic, lobte zunächst den Gegner und bekannte dann: „Unglücklich, dass er offenbar mit einer Verletzung zu kämpfen hatte.“ Svajda hatte sich in den Pausen am Oberschenkel behandeln lassen. Drittrunden-Gegner von Djokovic wird der Brite Cameron Norrie. Selbst bis zum von vielen erhofften Halbfinale gegen Alcaraz, ist es für den „Djoker“ noch ein weiter Weg.