Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

US Open

Beeindruckend: Alcaraz gibt nur vier Games ab!

Tennis
28.08.2025 12:49
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz(Bild: EPA/JOHN G. MABANGLO)

Carlos Alcaraz hat seine Zweitrunden-Niederlage bei den US Open im Vorjahr hinter sich gelassen. Der Weltranglisten-Zweite spazierte am Mittwoch gegen den Italiener Mattia Bellucci in 96 Minuten mit 6:1,6:0,6:3 in die dritte Runde. 

0 Kommentare

Tennis-Altstar Novak Djokovic zeigte neuerlich keine Topform und gewann gegen den US-Qualifikanten Zachary Svajda in vier Sätzen 6:7(5),6:3,6:3,6:1. Wien-Sieger und Vorjahres-Semifinalist Jack Draper musste wegen einer Armverletzung passen.

  Ausgeschieden sind jeweils nach fünf Sätzen auch bereits die Nummern elf und zwölf des letzten Major-Turniers des Jahres, Holger Rune und Casper Ruud. Der Däne unterlag überraschend dem zuletzt wieder erstarkten Deutschen Jan-Lennard Struff. Der Erstrundenbezwinger von Sebastian Ofner verlor gegen den Weltranglisten-107. Raphael Collignon aus Belgien. Ebenfalls unerwartet musste sich der als Nummer 16 gesetzte Tscheche Jakub Mensik gegen die Nummer 184, den Franzosen Ugo Blanchet, ebenfalls in fünf Sätzen und nach einem 4:23-Stunden-Marathon verabschieden.

Djokovic wird sich ordentlich steigern müssen
Djokovic, der im Alter von 38 Jahren immer noch auf seinen 25. (Rekord-)Majortitel hofft, wird sich gewaltig steigern müssen, um diese Chance zu erhalten. „Ich war nicht so glücklich über mein Tennis“, sagte Djokovic, lobte zunächst den Gegner und bekannte dann: „Unglücklich, dass er offenbar mit einer Verletzung zu kämpfen hatte.“ Svajda hatte sich in den Pausen am Oberschenkel behandeln lassen. Drittrunden-Gegner von Djokovic wird der Brite Cameron Norrie. Selbst bis zum von vielen erhofften Halbfinale gegen Alcaraz, ist es für den „Djoker“ noch ein weiter Weg.

Lesen Sie auch:
Jelena Ostapenko (re.) knöpfte sich Taylor Townsend vor.
Wilde Szenen
Spielerinnen geraten aneinander: Eklat bei US Open
28.08.2025
Erklärt Hintergründe
US Open: Mitfavorit zieht sich überraschend zurück
28.08.2025
Nerven völlig verloren
Bizarrer Ausraster: Saftige Strafe für Medwedew!
28.08.2025

Schon davor könnte ihm im Viertelfinale Vorjahresfinalist Taylor Fritz zur unüberwindbaren Hürde werden. Der als Nummer 4 gesetzte US-Amerikaner trifft nach einem Viersatz-Sieg über den Südafrikaner Lloyd Harris auf die große Schweizer Nachwuchshoffnung Jerome Kym. Letzterer schaltete Brandon Nakashima (USA-30) nach einem 4:20-Stunden-Thriller mit 7:6 im fünften Satz aus. Kym, der sein erstes Major bestreitet, wird – wie seit kurzem auch die rot-weiß-rote Zukunftsaktie Joel Schwärzler – vom Österreicher Markus Hipfl betreut.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
175.500 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.551 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
88.647 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1903 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1869 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1853 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf