„Zeit um persönliche Grenzen zu sprengen“

Mit dem Start in den Juli beginnt laut Astrologin Astrid eine Zeit voller neuer Impulse und Chancen zur Veränderung. Der vorherrschende Uranus-Transit bringt frischen Wind – nicht nur um die Nase, sondern auch in alte Muster. „Jetzt ist der Moment, persönliche Grenzen zu sprengen – Schritt für Schritt“, so Astrid. Die aktuelle Planetenkonstellation lädt uns ein, ehrlich auf uns selbst zu schauen und Blockaden zu lösen. Ab Freitag unterstützen Saturn und Pluto diese Entwicklung – vor allem dann, wenn wir mit Mitgefühl und Echtheit handeln.