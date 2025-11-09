Österreich darf den KI-Boom nicht verschlafen

Stell dir vor, du studierst Übersetzung. Fünf Jahre voller Sprache, Grammatik und Bedeutung. Du lernst, wie sich ein Satz anfühlt, wenn er stimmt. Und dann sagt dir dein erster Auftraggeber: „Wir machen das jetzt mit KI. Geht schneller, kostet weniger, macht keine Tippfehler.“ Du nickst. Einfach, weil du weißt, dass du gegen Zahlen keine Chance hast und du bereits im letzten Studienjahr verstehen musstest, dass deine Zukunft auf dem Spiel steht. So sieht die neue Realität aus. Sie kommt leise, ohne Skandal, ohne Schuldige. Nur ein Algorithmus, der besser und günstiger rechnet als du.