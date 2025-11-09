Betrug mit gefälschten Druckerpatronen aufgeflogen

Hintergrund ist ein Betrugsfall, dem die Polizei nach dem Diebstahl von Druckerpatronen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro aus dem Lager eines oberösterreichischen EDV-Händlers auf die Spur gekommen ist. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, der sich demnächst vor Gericht verantworten muss, hatte die Ware mittels gefälschter Transportbescheinigungen ins Ausland weiterverkauft.