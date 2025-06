Ministerinnen bei Reform der Sozialhilfe uneinig

Kinder kosten unterschiedlich viel

Ganz ein anderes Verständnis von der Ausgestaltung der Sozialhilfe hat ÖVP-Integrationsministerin Claudia Plakolm. Sie kann sich eine Staffelung der Hilfen vorstellen und meint: „Jedes Kind ist gleich viel wert, aber nicht jedes Kind kostet gleich viel. Man gibt ja den Kinderwagen, die Spielsachen und auch Kleidung, die noch gut ist, an jüngere Geschwister und so weiter. Das ist bei mir daheim und bei vielen Österreicherinnen und Österreichern so. Da hat man beim zweiten und dritten Kind einfach schon gewisse Startausgaben nicht mehr.“ Der bequeme Weg, also die Sozialhilfe, dürfe nie der mit mehr Geld sein. „Menschen, die selbst etwas beitragen, die arbeiten, müssen immer diejenigen sein, die mehr haben. Wenn das in so einer massiven Schieflage ist wie momentan, verliert der Staat jede Glaubwürdigkeit“, so Plakolm weiter.