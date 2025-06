„Wer arbeitet, sollte mehr haben als Sozialhilfe“

„Hauptbezieher sind Aufstocker“

Derzeit seien 73 Prozent der Haushalte, die Sozialhilfe beziehen, sogenannte Aufstocker, sagte Schumann, bei denen das Einkommen einschließlich Arbeitslosengeld und Notstandshilfe nicht reiche, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. „Da reden wir also auch von Tausenden Alleinerzieherinnen oder Pensionistinnen, die sonst in der Armut landen. Die Sozialhilfe gemeinsam mit anderen Leistungen war und ist das soziale Netz, das wir in Österreich spannen und gespannt halten müssen, weil es die Menschen brauchen.“