Mehr als 650 Tote durch israelische Angriffe

Angriffe in der Früh

Bei einem iranischen Raketenangriff auf Israel in der Früh wurde dem israelischen Militär zufolge die Stadt Beersheba im Süden des Landes getroffen. Mindestens ein Geschoss sei in der Nähe von Wohnhäusern, Bürogebäuden und Industrieanlagen eingeschlagen, teilte die Armee mit. Erneut heulten am Freitag im Süden Israels die Warnsirenen, die Luftabwehr war in der Früh in Betrieb.