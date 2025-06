USA könnten Atomanlage Fordo im Iran angreifen

Kürzerer Krieg durch US-Eingreifen?

Eine US-Intervention mit einem gezielten Schlag auf die Urananreicherungsanlage in Fordo könne verhindern, dass es zu einem lang gezogenen Konflikt komme, sagte Riad Kahwaji vom Institute for Near East and Gulf Military Analysis (INEGMA) in Dubai. Es sei unklar, ob das zu einer Kapitulation der iranischen Führung oder sogar zu einem Kollaps der Regierung führen werde. Auch Netanyahu hatte zuvor gemeint, dass ein Regimewechsel zwar kein unmittelbares Kriegsziel sei, aber die Folge der israelischen Angriffe sein könne.