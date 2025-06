Mossad-Drohnenfabrik in Isfahan ausgehoben

„Wir werden jede Einrichtung und jedes Ziel des Ajatollah-Regimes treffen“, drohte Israels Premier Benjamin Netanyahu am Wochenende. Die Lufthoheit soll dem Vernehmen nach bereits in israelischen Händen sein. Offenbar greift die israelische Armee nicht nur aus Israel mit Raketen und Drohnen an, sondern auch von Stellungen im Iran selbst. Der Geheimdienst Mossad soll nämlich eine Drohnen- und Sprengstofffabrik in Isfahan errichtet haben.