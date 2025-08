Besitzerwechsel bei früherem Benko-Prestigeobjekt

Die Erwerbsgesellschaft KHT AcquiCo SARL steht indes mit der liechtensteinischen Horn Grundbesitz GmbH in Verbindung – hinter der eine Peek & Cloppenburg nahestehende Investorengruppe steht. Sie ist Alleingesellschafterin der nunmehrigen Kaufhaus-Eigentümerin. Das Immobilienunternehmen Midstad managt und entwickelt rund 60 Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 600.000 Quadratmetern. Hauptmieter dieser Immobilien ist der Modekonzern Peek & Cloppenburg. Midstad arbeitet neben dem Kaufhaus auch an Projekten in Salzburg und Wien. In der Bundeshauptstadt wird das „Midstad Wien Mariahilferstraße“ mit der denkmalgeschützten Herzmansky-Fassade entwickelt, das bis 2026 fertiggestellt sein soll.