Wettbetrug: Basketballer erneut vor Strafrichter

Zwei Amerikaner flüchteten in ihr Heimatland und werden bis heute gesucht. Ihre Kollegen wurden zu bedingten und unbedingten Strafen verurteilt, zwei Sportler aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Oberste Gerichtshof hob das Urteil gegen drei Männer teilweise wieder auf, weshalb es für sie am Mittwoch in die zweite Gerichtsrunde ging. Zumindest für zwei von ihnen, denn wieder ist einer untergetaucht.