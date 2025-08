Rindfleischpreis stieg in einem Jahr um 35 Prozent

Während hohe Lebensmittelpreise in den Supermärkten die Innenpolitik beschäftigen, steigen auch die Erzeugerpreise. Bei Rindfleisch war der Anstieg in den vergangenen zwölf Monaten eklatant, es verteuerte sich um 35 Prozent. Hauptgrund ist die rückläufige Rindfleischproduktion in Europa.