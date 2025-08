Jugendlicher brach in Schulen und Kindergärten ein

Ausflüchte suchte der Jugendliche keine – und gab sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Salzburg zu sämtlichen Anklagepunkten komplett geständig. Die Vorwürfe wogen schwer: Der vorbestrafte Bursch (17) soll zwischen 23. Mai und 10. Juni gleich zehnmal in Kindergärten und Schulen in Salzburg und Umgebung eingestiegen sein.