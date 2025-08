„Hoffe, du stirbst“: Tennis-Star teilt Nachrichten

Svitolina, die beim WTA-1000-Turnier in Montreal im Viertelfinale gegen Naomi Osaka (2:6, 2:6) ausgeschieden war, richtete eine klare Botschaft an die Absender: „Ich bin Mutter, bevor ich Athletin bin. Die Art und Weise, wie ihr mit Frauen – mit Müttern – sprecht, ist beschämend. Wenn eure Mütter eure Nachrichten sehen würden, wären sie angewidert.“ Die 30-Jährige ist mit dem französischen Profi Gael Monfils verheiratet, der in den Nachrichten ebenfalls erwähnt wurde. Gemeinsam haben sie eine Tochter.