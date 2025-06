Iran: Was ein Attentat auf Khamenei bedeuten würde

Im krone.tv-Talk warnt Nahost-Experte Walter Posch vor einer weiteren Eskalationsstufe im Nahen Osten. Solange der Iran Raketen abschießen kann, sei das Land in einer militärischen Dauerschleife gefangen. Doch was passiert danach? Sollte Israels Ziel tatsächlich sein, Irans obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei auszuschalten, würde das die Situation dramatisch verändern. „Wie geht man denn völkerrechtlich überhaupt damit um? Das Töten von Staatschefs ist sehr ungewöhnlich“, so Posch. Es könnte ein fatales Signal senden – nicht nur nach Teheran, sondern an arabischen Staaten weltweit. „Man würde es als permanente Bedrohung für jeden Regierungschef interpretieren – egal ob gewählt oder nicht.“ Mehr dazu sehen Sie im Video oben!