Warum ein Greis die letzte Hoffnung des Iran ist

Auch im Winter seines Lebens richten sich alle Augen im Iran auf Ali Khamenei. Der 86-Jährige ist nicht nur Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte, vielmehr hat der greise Religionsführer in allen zentralen politischen Fragen das finale Wort. Khamenei gilt als unantastbar, Kritik an seiner Person wird in der Islamischen Republik nicht geduldet.