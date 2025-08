Anzugskandal: FIS-Urteil in den kommenden Tagen

Die infolge der aufgeflogenen Anzugmanipulationen der norwegischen Skispringer bei der WM in Trondheim von der FIS beauftragte IECO-Kommission hat ihre Ermittlungen abgeschlossen. Eine Entscheidung über etwaige Konsequenzen aus den Untersuchungen werde in den kommenden Tagen erfolgen, kündigte der Internationale Ski-Verband (FIS) am Mittwoch an.