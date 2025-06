Die Puffn im Nachtkastl

So richtig entschlossen wirkt die Regierung bei der Frage der Bewaffnung von Privatpersonen noch nicht. Das ist merkwürdig. Die politischen Vertreter des Staats müssten doch mehr Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit der staatlichen Institutionen haben. Wenn im Land so weit alles in Ordnung ist, sollte keiner außer Polizisten, Soldaten, Leibwächtern oder ähnlichen Sicherheitsleuten eine Pistole oder gar schwereres Gerät für die Bewältigung des Alltags benötigen.