Lebenslange Haft für Orthopäde in Deutschland

Das Gericht in Frankfurt am Main sah es als erwiesen, dass Alaa M. zwei Menschen getötet und neun Menschen schwer verletzt hatte. Begangen wurden die Taten in den Jahren 2011 und 2012 in Syrien. Für den heute 40-jährigen Angeklagten wurde die Unterbringung in Sicherungsverwahrung verhängt. Eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ist dem Vernehmen nach so gut wie ausgeschlossen.