Justin Bieber gibt Aggressionsprobleme zu

„Wie Betrüger gefühlt“

Der Sänger postete auch einige Fotos und Videos, in einigen sind Ehefrau Hailey Bieber und der gemeinsame Sohn Jack Blue zu sehen, der im August 2024 zur Welt kam. Zum Vatertag, der in den USA am Sonntag gefeiert wurde, zeigte er sich mit Geschenken wie Designertaschen und einer Uhr. Dazu wünschte sich Bieber selbst einen frohen Vatertag.



Hier sehen Sie den Screenshot, den Justin Bieber veröffentlicht hat: