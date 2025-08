Putin ignoriert Trumps Fristsetzung für Frieden

Russen rücken in der Ukraine vor

Die russischen Streitkräfte rücken unterdessen nach Angaben Putins entlang der gesamten Frontlinie in der Ukraine vor. Das geschehe trotz des Bestrebens des Westens, die russische Offensive aufzuhalten. Russlands Armee hat eigenen Angaben zufolge vor wenigen Tagen die Stadt Tschassiw Jar in der ostukrainischen Region Donezk eingenommen, was Putin nun bekräftigte. Sollte sich das bestätigen, wäre es für Russland ein großer strategischer Erfolg, denn von Tschassiw Jar aus könnte das Militär auf weitere wichtige Städte in der Region Donezk vorstoßen, darunter Slowjansk und Kramatorsk. Die Ukraine bestreitet das.