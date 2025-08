Emma Spitz schafft Cut bei den British Open

Sie hält damit bei 144 Schlägen, was dem Platzstandard zur Halbzeit entspricht. Für Spitz ist der Auftritt auf dem Linkskurs im Royal Porthcawl GC ihr Saison-Highlight. Es ist ihre dritte Teilnahme an den heuer mit 9,75 Millionen Dollar dotierten Women‘s Open. Bei ihrem insgesamt fünften Major-Auftritt hat die Olympia-Starterin von Paris 2024 nun zum dritten Mal den Cut geschafft. Ihr bisher bestes Major-Ergebnis ist ein 59. Platz bei den US Open vor zwei Jahren.