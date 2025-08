Ein Liter im Handgepäck: In Wien schon ab 2026

Wien-Schwechat: Beschaffungsprozess läuft bereits

In Wien-Schwechat läuft der Beschaffungsprozess für die neuen Geräte bereits. Die flächendeckende Ausrollung in allen Terminals soll schrittweise im Laufe des Jahres 2026 erfolgen. In die Umstellung werden 25 Millionen Euro investiert. Aber: „Welche Flüssigkeitsmengen im Handgepäck erlaubt sind, regelt weiterhin die EU“, teilte der Flughafen Wien mit und bremst damit die Euphorie aller Trinkfreudigen an Bord. Ob die EU nach der Genehmigung der Scanner nun auch die entsprechende Verordnung ändern wird, bleibt also noch abzuwarten.