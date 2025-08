LASK gegen Sturm Graz ab 20.30 Uhr LIVE

Der 36-jährige Portugiese feiert sein Liga-Debüt in einer gut besuchten Raiffeisen-Arena. „Wir spielen gegen das beste Team in Österreich. Die Tabelle lügt nicht. Aber wir wollen die drei Punkte, egal, gegen wen wir spielen“, meinte Sacramento, der sich zufrieden mit der Vorbereitung zeigte. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs, sie haben vom ersten Tag an alles gegeben. Sie setzen alles um, was wir vorgeben, sie wollen lernen. Es war auch gut, dass viele neue Spieler sehr früh gekommen sind, um Kleinigkeiten zu erarbeiten.“