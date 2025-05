Auf Badewetter folgt am Sonntag Gewitterwarnung

Pünktlicher geht es kaum: Just am Beginn des meteorologischen Sommers hielt die Jahreszeit an diesem Wochenende tatsächlich in der Steiermark Einzug. Am Samstag genossen Jung und Alt den Sonnenschein und fast 29 Grad in weiten Teilen des Landes. Da hofft man natürlich, dass der Sommer, jetzt, wo er da ist, nicht sofort wieder das Weite sucht.