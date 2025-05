Holzleitner: Frauenbudget für 2025 ist „gesichert“

Der sogenannte Nationale Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen (NAP) soll beitragen, „dass Frauen und Mädchen in Österreich in allen Lebensbereichen sicher und frei von Gewalt leben können“. Inhalte seien etwa Gewaltfreiheit im Bildungsbereich und Arbeitsumfeld, sowie im öffentlichen und privaten Raum, in der digitalen Sphäre und die Früherkennung im Gesundheitswesen.