Deutsche Grenzkontrollen: Wien zieht erste Bilanz

Dobrindt: Deutlich mehr Zurückweisungen an deutschen Grenzen

Seit Verschärfung der deutschen Grenzkontrollen vor einer Woche ist die Zahl der Zurückweisungen laut Dobrindt um fast die Hälfte gestiegen. In der vergangenen Woche habe die deutsche Bundespolizei 739 Menschen an den Grenzen zurückgewiesen, erklärte er am Donnerstag. Das seien 45 Prozent mehr gewesen als in der Woche zuvor mit 511 Zurückweisungen. Unter den Zurückgewiesenen waren demnach auch Asylsuchende: Von 51 Menschen, die ein Asylgesuch äußerten, seien 32 zurückgewiesen worden.