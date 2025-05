ÖVP-Minister: „Brauchen keinen Sozialtourismus“

Stärkere Grenzkontrollen

Die neue deutsche Regierung hatte vergangene Woche eine Intensivierung der Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern verfügt, also auch zu Österreich. Gleichzeitig ordnete der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt an, dass auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können sollten. Dies soll allerdings nicht für Schwangere, Kinder und andere Angehörige vulnerabler Gruppen gelten.