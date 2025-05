Ärzte müssen hirntote Schwangere am Leben halten

Mutter: „Tod hätte verhindert werden können“

In der neunten Schwangerschaftswoche hatte Adriana unter starken Kopfschmerzen gelitten – die Qualen waren so extrem, dass sie ins Krankenhaus ging. Die Symptome seien stark genug gewesen, „um zu wissen, dass etwas nicht stimmt“, so die Mutter der Schwangeren. „Sie haben ihr Medikamente gegeben, machten aber keine Tests und kein CT-Scan“, erläutert sie weiter. Dann wurde sie nach Hause geschickt. „Hätten sie die Tests gemacht oder sie über Nacht dabehalten, hätten sie es bemerkt. Es hätte verhindert werden können“, klagt Newkirk.