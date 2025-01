Trump begnadigt radikale Abtreibungsgegner

Schwangerschaftsabbrüche teils nahezu vollständig verboten

Trumps Begnadigungen erfolgten kurz vor dem „March for Life“, einer jährlichen Demonstration von Abtreibungsgegnern in Washington. Die Veranstalter erwarten dieses Mal bis zu 150.000 Teilnehmer. Zu den prominenten Rednern gehören Vizepräsident J.D. Vance sowie Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der zuletzt ein striktes Abtreibungsverbot in seinem Bundesstaat unterzeichnet hatte.