Riskantes „Nur ganz kurz!“: So parken Sie richtig

Parken ist stellenweise keine leichte Sache: Immer wieder haben Autolenker zudem Probleme mit Besitzstörungsklagen, weil sie ihr Kfz mitunter unwissentlich in einer Verbotszone abgestellt hatten. Wo darf man eigentlich parken? Ist es in Einfahrten erlaubt? Oder in zweiter Spur? Kennen Sie sich aus? Nein? Dann lesen Sie besser weiter!