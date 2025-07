Spanien nach „grausamem“ Finale „unter Schock“

Gastgeber Schweiz konnte mit der erstmaligen Viertelfinal-Teilnahme auch zufrieden sein. Auch das Turnier an sich mit einem Rekord von Zuschauern (657.291) und Toren (106) wird als erfolgreiches in die Geschichte eingehen. „Jubel, Trubel, Euphorie. Die Frauen-EM hat uns in den vergangenen Wochen große Gefühle und tollen Sport beschert“, schrieb die Tageszeitung „Blick“. An friedliche Fußballfeste wie dieses könne man sich gerne gewöhnen, „an unterhaltsame Spiele und trotz aller Professionalisierung immer noch angenehm allürenfreie Protagonistinnen ebenfalls“, hieß es weiter.