Ekelhaft! Was Urlauber in Hotelzimmern so treiben

Und, was für ein Dreckspatz sind Sie im Urlaub? Entschuldigung, aber die Frage scheint legitim – schaut man sich in den sozialen Medien um: Da posten Influencer, warum sie ihre Urlaubszimmer vor Benutzung selbst noch einmal reinigen. Wollen Sie wissen, was da alles abgeht, bevor Sie eine Unterkunft beziehen? Spoiler: Uns hat es dazu bewogen nachzufragen, wie gesundheitsgefährdend Hotelzimmer und Co. wirklich sind.