Erfolgsgeheimnis? Warum McLaren auf Geduld setzt

Auch der Regen hat McLaren beim Formel-1-Grand-Prix von Belgien nicht ärgern oder gar aufhalten können. Der britische Rennstall demonstrierte am Sonntag in Spa-Francorchamps seine Dominanz und feierte erneut einen Doppelsieg, diesmal siegte Oscar Piastri nach einer frühen Überholaktion vor Pole-Mann Lando Norris. „Piastri ließ das Manöver, das die guten Fahrer von den Auserwählten unterscheidet, einfach aussehen“, urteilte die spanische Sportzeitung „As“. Die Konkurrenz in der Königsklasse des Motorsports muss derzeit neidlos die McLaren-Vorherrschaft anerkennen. Der Australier Piastri und der Brite Norris sorgen im 13. Saisonrennen bereits für den sechsten Doppelerfolg. „Best of the Rest“ wurde in Belgien mit Respektabstand Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor Red-Bull-Weltmeister Max Verstappen. Piastri hat nach seinem achten GP-Sieg in der WM-Wertung 16 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen.