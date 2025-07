Diese Organismen können von Luft und Liebe leben

Obwohl Wasserstoff nur in verschwindend kleinen Mengen in der Luft vorhanden ist, schafften es die drei Enzyme im Experiment, die Energie aus der Reaktion zu konservieren und in ATP umzuwandeln. „Das ist umso beeindruckender, als dass Sauerstoff 400.000-mal häufiger in der Luft vorkommt als Wasserstoff, also weit weg von den idealen Bedingungen der Knallgasreaktion“, erklärt Studienleiter Christoph von Ballmoos von der Universität Bern. Obwohl der Prozess nur langsam ablaufe, sei er ausreichend, um einen Organismus in schlechten Zeiten über die Runden zu bringen, wie Ballmoos und sein Team berechneten.