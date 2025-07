„Jetzt freue ich mich auf ein Essen ohne Waage“

Mit einem Volksfest ging am Sonntag die 112. Tour de France zu Ende. Menschenmassen säumten den Anstieg über den Montmartre hoch zur Basilika Sacré Coeur, Felix Gall genoss nach einer grandiosen Leistung die Party-Stimmung am letzten Tag. Österreichs Rad-Held kam als Gesamt-Fünfter in Paris an. Das zweitbeste ÖRV-Ergebnis beim wichtigsten Radrennen der Welt.