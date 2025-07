Schock für Bauer: Traktor wurde Raub der Flammen!

Spektakulärer Einsatz für die Feuerwehr am Montagvormittag in Kitzbühel: Während der Fahrt begann ein Traktor plötzlich zu brennen – kurze Zeit später stand das Gefährt lichterloh in Flammen. Der 43-jährige Bauer kam zum Glück mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.