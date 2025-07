Polster nach Cup-Blamage: „Top 3 nur im Idealfall“

„Mit Sarkaria, Eggestein und Botic hat die Austria in der Offensive zugelegt. Dass die Neuzugänge noch nicht am Maximum sind, ist klar erkennbar“, so Toni Polster. Die Wiener mussten gegen Voitsberg im Cup den ersten Nackenschlag hinnehmen. Am Donnerstag wartet im Europacup das Rückspiel in Tiflis gegen Spaeri. „Im Europacup will und muss man dieses Mal länger im Rennen bleiben, im besten Fall das Ticket für die Gruppenphase lösen. Der Weg dorthin ist kein Spaziergang, aber der Kader ist jetzt breiter aufgestellt. Will die Austria erfolgreich auf zwei Hochzeiten tanzen, dann wird Trainer Stephan Helm auch jeden Spieler in einem fitten Zustand brauchen. Das unerwartete Aus im Cup schmerzt. Ich bin gespannt, welche Reaktion die Mannschaft zeigen wird“, sagt Polster.