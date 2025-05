800 Millionen Euro für Ausbau von Stromnetz

Neue Leitung und Ausbau von Umspannwerk

Das burgenländische Stromnetz hat insgesamt eine Leitungslänge von 9800 Kilometer. Aktuell wird eine neue 110kV-Leitung von Oberpullendorf bis Rotenturm errichtet, um Mittel- und Südburgenland miteinander zu verbinden. In den nächsten Jahren planen die Burgenland Energie und Netz Burgenland Investitionen in die Strominfrastruktur von insgesamt rund 800 Millionen Euro. Dazu zählen auch die 19 Umspannwerke im Land. Jenes in Güssing wird in zwei Etappen bis 2026 ausgebaut. Das bestehende Umspannwerk wird dabei in den Neubau integriert. Erweitert wird auch die 110-kV-Leitungseinbindung durch neu errichtete Masten. Hintergrund für die Ertüchtigung des Knotenpunktes ist ebenfalls die steigende Belastung der Netze durch private Haushalte und Unternehmen, die selbst zu Energieerzeugern werden. Sie beziehen weniger aus dem Netz, speisen aber Strom ein.