„Wilder Widerstand“: Die Revolution im Weinglas

Die Zeiten, in denen Alkohol das Nonplusultra für jede Party war, sind vorbei. Die neue Generation setzt auf bewussten Konsum und zeigt, dass man auch ohne Alkohol jede Menge Spaß haben kann. Ein neues Getränk macht jetzt vor, wie das geht: „Wilder Widerstand“ – ein erfrischender, alkoholfreier Genuss, der die Grenzen zwischen Wein und Softdrink verschwimmen lässt. Seit wenigen Monaten am Markt begeistert das Produkt nicht nur Trendsetter, sondern auch all jene, die auf Geschmack und Lebensstil setzen, ohne ihren Körper mit Alkohol zu belasten. Doch was steckt hinter diesem wilden Namen und dem revolutionären Konzept?