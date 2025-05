„Beim Einkommen muss noch mehr gehen“

Zwei Bezirke gehören im Gleichstellungsindex 2025 zu den Aufsteigern. Neusiedl am See rückt von Rang 85 auf 26 vor und Eisenstadt-Umgebung von Platz 91 auf 66. Auf Gemeindeebene gibt es für Frauen neben Eisenstadt auch in Pöttelsdorf, Jois, Neusiedl am See und Weingraben besonders gute Bedingungen. Bei der Kinderbetreuung erreicht das Burgenland 61 Indexpunkte – ein Plus von 10 Punkten. Eine leichte Steigerung gibt es bei Bürgermeisterinnen und Gemeinderätinnen. Nichts bewegt hat sich hingegen bei Frauen in Führungspositionen.