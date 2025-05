101-Jährige sorgt für Ohrwurm zum Muttertag

Dass dieses einfache, eingängige Lied Jahrzehnte später zu einem viralen Ohrwurm werden könnte, hat sie nicht gedacht. Doch nun ist es so weit: Gemeinsam mit dem Team von Markus Wöckl vom „Sunlakestudio“ wurde Sepperl Schneckeggerl als Musikvideo in der Mühle in Kobersdorf verfilmt. „Wir wollten etwas machen, das den Leuten Freude bringt und sie für ein paar Minuten den Weltschmerz vergessen lässt“, erzählt Wöckl. Die Idee kam so gut an, dass bereits die ersten Reaktionen überwältigend positiv ausfielen. „Das kann man sich wirklich in jedem Alter ansehen – Jung und Alt lachen gemeinsam.“