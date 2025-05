Strafzahlungen bei Klimaschutz: „Nicht mit uns“

Vize-Landeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne) will das ebenfalls nicht hinnehmen: „Wir investieren massiv in den Klimaschutz und sollen auch noch bei den Strafen mitzahlen. Damit würden wir doppelt zur Kasse gebeten.“ Gemeinsam appellieren beide an die Bundesregierung, beim Klimaschutz „wieder für Rückenwind statt Gegenwind zu sorgen“. Bei wichtigen Klimaförderungen würden Milliarden eingespart, während klimaschädliche Subventionen beibehalten würden. „Der Bund lässt die Länder hängen“, so Haider-Wallner.