Mütter bringen Umsatz: Tag aller Tage für Gärtner

Der alljährliche Ehrentag der Mütter steht vor der Tür und der Ansturm auf Salzburgs Blumengeschäfte ist groß. „Im Moment fällt einiges zusammen. Auch die Natur wacht auf und die Gartensaison startet“, bemerkt Klaus Riegler, Chef der gleichnamigen Gärtnerei in Zell am See-Schüttdorf mit 16 Mitarbeitern. Im Geschäft wird schon Tage vorher auf Hochdruck gearbeitet. Die Bandbreite an Muttertagsgeschenken ist groß: Vom klassischen Rosenstrauß bis zur Pracht für Mamas Balkonkisterl ist alles dabei. Für Kurzentschlossene ist bei Riegler sogar am Sonntagvormittag noch geöffnet.