Salzburger Altstadtplatz bekommt jetzt sechs Bäume

Noch muss der neue Entwurf von der Stadtpolitik abgesegnet werden. Am 3. Juli kommt der Amtsbericht in den Bauausschuss, anschließend in den Stadtsenat. So kann im Sommer noch mit den Ausschreibungen begonnen werden. Die Kosten: 6,9 Millionen Euro. Der Baubeginn ist mit März 2026 vorgesehen. In verschiedenen Bauetappen soll die endgültige Fertigstellung 2028 erfolgen. Die Arbeiten am benachbarten Waagplatz werden bereits am 4. Juli, rechtzeitig vor den Festspielen, beendet sein. Die gute Nachricht: Statt der veranschlagten 2,3 kostet dieser jetzt nur 1,8 Millionen Euro.