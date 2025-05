Die schlechtesten Karten hat jetzt Neumarkt

„Eine enge Kiste“: Gegner Hallwang liegt vier Zähler überm Strich. Im Fokus steht wohl das Gastspiel in Golling am 24. Mai. Coach Damir Borozni hat aber noch andere Sorgen: Erst am Sonntag besprach der Klub die Kaderplanung. Der starke Radi Janjic (Puch) ist schon weg, Altmeister Federer wird ebenso gehen. Offensiv fehlen nach dem Verlust der Ziehers im Winter Alternativen.