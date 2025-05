„Ich will noch einmal ins Ausland“

Der weiter aktiv sein will. „Es gibt Angebote, will am liebsten noch einmal ins Ausland gehen“, unterstreicht der 29-Jährige, der nun auch wieder im Nationalteam angreifen wird. Für die Silver League ist er auf Abruf nominiert, ab Juli im rot-weiß-roten Aufgebot gesetzt – eine weitere EM-Teilnahme winkt. Noch gilt das Hauptaugenmerk – neben der körperlichen Fitness – seinem länger laufenden Hausbau-Projekt in Ostermiething. „Geht es nach Plan, ziehen wir in einem Monat ein“, freut sich der 1,99 m-Hüne mit Freundin Lisa aufs neue Domizil.